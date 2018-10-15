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«РоссТур» объявил о прекращении туроператорской деятельности

Дарья Михалина
20:53 15.10.2018
«Настоящим уведомляем Вас о временном прекращении туроператорской деятельности ООО «РоссТур» с 15 октября 2018 года», - говорится в сообщении на сайте компании.
«РоссТур» объявил о прекращении туроператорской деятельности
Фото: pixabay

Компания «РоссТур» объявила о временном прекращении своей деятельности, начиная с 15 октября 2018 года. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте организации. За подробной информацией пользователям предлагается пройти в Личный кабинет.

Ранее с компанией прекратили сотрудничество сразу пять российский туроператоров «Пегас Туристик», «Корал Тревел», «Интурист», «Анекс тур» и «Санмар».

Как сообщили в пресс-центре Российского союза туриндустрии, «РоссТур» имеет крупную задолженность перед туроператорами. По предварительным данным, только на выплаты компенсации пострадавшим туристам может уйти до 150 миллионов рублей.

При этом количество путешественников, воспользовавшихся услугами компании, однако не отправившихся в отпуск, неизвестно.

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