Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак провел встречу с министром нефти Ирана Бижаном Зангане. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

В ходе встречи министры обсудили сотрудничество в отраслях ТЭК, а также ситуацию на мировом рынке нефти и восстановление добычи в рамках ОПЕК+.

Как приводит пресс-служба слова Новака, обе страны «выступают за создание стабильных и предсказуемых правил игры в нефтяном секторе».

Переговоры министров прошли 15 октября в Москве.