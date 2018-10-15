Ракета Falcon выведет на орбиту арт‐объект, который можно будет увидеть с Земли
Американский фотограф, оператор и активист Тревор Пэглен разработал космический спутник Orbital Reflector, единственным предназначением которого является блистать в небе. Уже в ноябре текущего года необычный арт-объект будет выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, принадлежащей компании SpaceX.
По словам создателя арт-объекта, работая над другими проектами, он заметил, что в космосе находятся лишь военные спутники.
«Я хотел создать спутник, который был бы прямой противоположностью имеющимся в настоящее время космическим аппаратам», - приводит телекомпания CBS слова Пэглена.
Orbital reflector will be first space sculpture pic.twitter.com/3g6MpDN1dN— TomoNews US (@TomoNewsUS) 3 октября 2017 г.
На реализацию проекта у художника ушло три года. Его стоимость оценивается приблизительно в 1,3 миллиона долларов. Работа над спутником велась совместно с Музеем изобразительных искусств штата Невада.