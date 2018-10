Ракета Falcon выведет на орбиту арт‐объект, который можно будет увидеть с Земли

Американский фотограф, оператор и активист Тревор Пэглен разработал космический спутник Orbital Reflector, единственным предназначением которого является блистать в небе. Уже в ноябре текущего года необычный арт-объект будет выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, принадлежащей компании SpaceX.

По словам создателя арт-объекта, работая над другими проектами, он заметил, что в космосе находятся лишь военные спутники.

Orbital reflector will be first space sculpture pic.twitter.com/3g6MpDN1dN