Ракета Falcon выведет на орбиту арт‐объект, который можно будет увидеть с Земли

Американский фотограф, оператор и активист Тревор Пэглен разработал космический спутник Orbital Reflector, единственным предназначением которого является блистать в небе. Уже в ноябре текущего года необычный арт-объект будет выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, принадлежащей компании SpaceX.

По словам создателя арт-объекта, работая над другими проектами, он заметил, что в космосе находятся лишь военные спутники.

«Я хотел создать спутник, который был бы прямой противоположностью имеющимся в настоящее время космическим аппаратам», - приводит телекомпания CBS слова Пэглена.

Orbital reflector will be first space sculpture pic.twitter.com/3g6MpDN1dN — TomoNews US (@TomoNewsUS) 3 октября 2017 г.

На реализацию проекта у художника ушло три года. Его стоимость оценивается приблизительно в 1,3 миллиона долларов. Работа над спутником велась совместно с Музеем изобразительных искусств штата Невада.