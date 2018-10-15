В Эстонии подсчитали ущерб от «советской оккупации»

В Эстонии комиссия при Министерстве юстиций оценила ущерб, который понесло государство из-за «советской оккупации». Его размер составил 89 миллиардов рублей, что составляет €1,2 миллиардов по нынешнему курсу. Об этом сообщает издание Err.ee.

По имеющимся данным, жертвами репрессий стали 49,5 тысяч человек, во время войны погибли 24,1 тысячи человек, еще 139,4 тысяч людей уехали из страны, а из-за потери части территории численность населения уменьшилась на 213 тысяч человек.

Согласно информации Минюста Эстонии, государство потеряло миллионы гектаров сельскохозяйственных угодий, грунтовые и поверхностные воды были загрязнены, а сельское хозяйство существенно пострадало от принудительной коллективизации.

Как заявил министр юстиции Урмас Рейнсалу, потери, которые связанны с разрушением культуры, образования и свободного общества, в деньгах измерить нельзя, но работу по оценке причиненного ущерба нужно продолжать вести.