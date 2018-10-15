РПЦ разрывает общение с Константинопольским патриархатом

Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

«На сегодняшнем заседании священного синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом», - заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он отметил, что это было вынужденное и единственное решение после всех действий Константинополя.

Заседание Священного Синода РПЦ под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла впервые прошло в Минске, его главной темой стала оценка действий Константинопольского патриархата на Украине, а также выработка ответных мер Русской православной церковью. Ранее пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков пообещал «адекватный и жесткий» ответ Священного Синода на заявления и решения, принятыми Константинопольским патриархатом в Стамбуле.

Ранее Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине и решил немедленно восстановить ставропигию в Киеве. Также Константинополем было принято решение отменить анафему и все запреты, которые были наложены наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета, и восстановить его, и лидера неканонической структуры Украинской автокефальной православной церкви Макария, а также их последователей в сане и правах. Так, впервые Константинополь признал на Украине легитимными раскольнические церковные структуры.

В Русской православной церкви решения Синода назвали легализацией раскола и заявили, что они нанесут огромный вред, коснувшись судеб множества людей как на Украине, так и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками действует разрушающе на каноническое православие.

Глава отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ выражает надежду, что Константинопольский патриархат изменит решение предоставить автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Он также отметил, что РПЦ надеется, что украинский президент Петр Порошенко выполнит обещания не преследовать верующих канонической УПЦ.