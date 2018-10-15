РПЦ разрывает общение с Константинопольским патриархатом
Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
«На сегодняшнем заседании священного синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом», - заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Он отметил, что это было вынужденное и единственное решение после всех действий Константинополя.
Заседание Священного Синода РПЦ под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла впервые прошло в Минске, его главной темой стала оценка действий Константинопольского патриархата на Украине, а также выработка ответных мер Русской православной церковью. Ранее пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков пообещал «адекватный и жесткий» ответ Священного Синода на заявления и решения, принятыми Константинопольским патриархатом в Стамбуле.
Ранее Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине и решил немедленно восстановить ставропигию в Киеве. Также Константинополем было принято решение отменить анафему и все запреты, которые были наложены наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета, и восстановить его, и лидера неканонической структуры Украинской автокефальной православной церкви Макария, а также их последователей в сане и правах. Так, впервые Константинополь признал на Украине легитимными раскольнические церковные структуры.
В Русской православной церкви решения Синода назвали легализацией раскола и заявили, что они нанесут огромный вред, коснувшись судеб множества людей как на Украине, так и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками действует разрушающе на каноническое православие.
Глава отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ выражает надежду, что Константинопольский патриархат изменит решение предоставить автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.
Он также отметил, что РПЦ надеется, что украинский президент Петр Порошенко выполнит обещания не преследовать верующих канонической УПЦ.
«Мы надеемся на то, что не будет никаких столкновений. Мы слышали заверения президента Украины Порошенко», - сказал Иларион.