«Яндекс» сообщил о смерти певца Шуры

Поисковая систем «Яндекс» сообщила о смерти российского певца Шуры 13-го октября в возрасте 43 лет. Об этом рассказал сам артист, отметив, что информация ложная, а его здоровье – в порядке.

«Я жив и здоров, что называется не дождетесь», - заявил он в своем Instagram.

При этом Шура добавил, что сразу после появления публикации о смерти телефон певца, а также телефоны его адвоката и директора буквально разрывались от звонков. После чего Шура немедленно опроверг слух.

Через некоторые время «Яндекс» удалил недостоверную информацию. Остается неизвестным, кто распространил «новость» о смерти артиста.