Источник: на Байконуре началось подготовка к запуску корабля «Союз»

На космодроме Байконур началась подготовка к запуску на МКС пилотируемого корабля «Союз МС-10», несмотря на произошедшую недавно аварию «Союз-ФГ», которая произошла 11 октября. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник на космодроме.

По его словам, сейчас специалисты проводят проверку исходного состояния систем корабля и выполняют их пробные включения. Сотрудники РКК «Энергия» имени Королева и филиала корпорации Завода экспериментального машиностроения начали выполнять технологические операции по подготовке к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11», добавил источник агентства.

Также он добавил, что график подготовки к запускам составили еще до того, как произошла авария. Подготовка к полету займет около двух месяцев. Если «МС-11» решат запускать раньше, то специалисты будут работать на космодроме в две-три смены.

Ранее сообщалось, что возможной причиной аварии называется саботаж.