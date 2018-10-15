Возможной причиной аварии «Союза» назван саботаж

Комиссия по расследованию аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» не исключает версию того, что несработавший в полете пирозамок на одном из боковых блоков ракеты является результатом преднамеренной порчи или недостаточной проверки. Об этом заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, комиссия установила факт несрабатывания пирозамка, открывающего клапан бака окислителя, истекающими газами из которого боковой блок ракеты уводится от центрального. Источник отметил, что причины произошедшего пока не известны.

Он предположил, что возможно предстартовый контроль не был проведен должным образом, либо сами проверки не способны выявить такую неисправность и необходима разработка дополнительных методик контроля

«Авария могла быть следствием саботажа», - заявил собеседник РИА Новости.

Другой источник сообщил, что из-за того, что не сработал дренажный клапан, боковой блок «вспорол обшивку и баки» второй ступени и произошел взрыв. Как отметил источник, благодаря системе аварийного спасения, которая смогла распознать угрозу, космонавты были спасены.

Напомним, авария произошла 11 октября, ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС, космонавты успели эвакуироваться в спасательной капсуле. Члены миссии МКС-57/58 не пострадали.

Возможно инцидент, произошел из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя в определенное время не отделился, а когда это случилось, ударил по центральному блоку. Причиной этому могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, заявили источники агентства. В настоящее время специальная комиссия Роскосмоса расследует ситуацию.

До выяснения причин аварии решено приостановить все пилотируемые пуски к МКС, которые проводятся только с космодрома Байконур и только на «Союзах».