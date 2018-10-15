В Нижнем Тагиле осудили экс-главу завода, на которого жаловались Путину

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил одного из собственников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Дениса Кокорина к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Помимо этого, Кокорину предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой региона Евгением Куйвашевым рассказал о том, что ему поступили жалобы от местных жителей на директора НТЗТИ. После чего Путин поручил Генеральной прокуратуре провести проверку.

Как сообщалось, Кокорин на протяжении длительного времени не выплачивал своим сотрудникам заработную плату. По предварительным данным, общая сумма долга оценивается в 13 миллионов рублей. Тем не менее после расследования обвиняемый полностью погасил задолженность по выплатам рабочим.

Кроме того выяснилось, что Кокорин в период с апреля 2013 по июль 2015 года занимался выводом денег с завода в подконтрольную ему фирму.