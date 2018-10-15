Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Нижнем Тагиле осудили экс-главу завода, на которого жаловались Путину

Дарья Михалина
18:15 15.10.2018
Бывший глава завода Денис Кокорин осужден на два года за неуплату зарплат работникам.
Фото: uwe umstatter, imagebroker.com, Globallookpress

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил одного из собственников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Дениса Кокорина к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Помимо этого, Кокорину предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой региона Евгением Куйвашевым рассказал о том, что ему поступили жалобы от местных жителей на директора НТЗТИ. После чего Путин поручил Генеральной прокуратуре провести проверку.

Как сообщалось, Кокорин на протяжении длительного времени не выплачивал своим сотрудникам заработную плату. По предварительным данным, общая сумма долга оценивается в 13 миллионов рублей. Тем не менее после расследования обвиняемый полностью погасил задолженность по выплатам рабочим.

Кроме того выяснилось, что Кокорин в период с апреля 2013 по июль 2015 года занимался выводом денег с завода в подконтрольную ему фирму.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.10.2018, 12:39
В ЕС одобрили новый механизм санкций за применение химоружия
Дата15.10.2018, 17:11
Масштабные изменения: как радиоэлектронный купол закроет небо Сирии
Дата14.10.2018, 20:52
Сборная России обыграла Турцию в матче Лиги наций
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата13.10.2018, 00:40
В Минобороны РФ рассказали, когда БДК «Иван Грен» прибудет на СФ
Дата11.10.2018, 18:03
«Звезда» показала фильм о таинственной гибели БК-31 под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:52 В стране и мире
Видео
Возможной причиной аварии «Союза» назван саботаж
18:40 Спорт
«Готовьте чековую книжку» - Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова
18:15 В стране и мире
Видео
В Нижнем Тагиле осудили экс-главу завода, на которого жаловались Путину
17:45 В стране и мире
На Пхукете предупредили туристов о постоянной опасности на пляжах
08:11 В стране и мире
Видео
Аномальное тепло пришло в Москву надолго
События дня
События дня
Драка Кокорина и Мамаева
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«АвтоВАЗ» объявил цены на кроссоверы Lada Xray Cross
Наследный принц из Нигерии скончался на танцполе в Череповце
Видео
Жуткие кадры посадки самолета при встречном ветре попали в Сеть
Жириновский «нашел» в России С-700, способную «закрыть всю планету»
Видео
«Адский» зверь: россиянин создал гибрид BMW и истребителя МиГ-23
УАЗ займется «воскрешением» кроссовера 3170
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.