Счетная палата спрогнозировала рост цен на бензин

Повышение акцизов на топливо с 1 января 2019 года может привести к повышению розничных цен на бензин. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета 2019-2021 годы, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», - сказано в документе.

Снижение акцизов на бензин с первого июля позволило понизить розничные цены в июле-августе - на 0,2% и 0,3% соответственно. По мнению Счетной палаты, этого было недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года.

Как говорится в документе, акцизыс 1 января 2019 года на бензин вырастут с 8,213 до 12,374 тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо - с 5,665 до 8,541 тысячи рублей за тонну.

Напомним, на фоне роста цен на нефть и слабого рубля весной 2018 года наблюдалось подорожание бензина. Правительство решило отменить повышение с 1 июля акцизов на бензин и дизтопливо, существующая ставка была снижена на три и две тысячи рублей за тонну соответственно.

Также правительство договорилось с нефтяными компаниями о «заморозке» цен на топливо на уровне 30 мая и увеличении поставок на внутренний рынок, дав обещание увеличить экспортные пошлины на нефтепродукты, если бензин будет дорожать.

В сентябре министр энергетики России Александр Новак заявил, что цена бензина остается на уровне конца мая.