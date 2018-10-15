На Пхукете предупредили туристов о постоянной опасности на пляжах

Начальник Службы спасателей Пхукета предупредил прибывающих на остров туристов о наступлении на курорте опасного времени года.

Отдыхающим следует проявлять осторожность в связи с сильным ветром и большими волнами. Так, туристам следует выбирать безопасные зоны для купания. Об этом сообщает издание The Phuket News.

«Пожалуйста, не купайтесь на пляжах без спасателей», - попросил начальник спасательной службы.

Кроме того, он напомнил про недавно произошедший инцидент, когда несколько туристов из России, вопреки правилам и просьбам спасателей, проигнорировали красный флажок на одном из пляжей и отправились купаться, несмотря на запрет. Из-за шторма они не смогли самостоятельно выбраться из воды. К счастью, на помощь к отдыхающим вовремя подоспели спасатели.