«АвтоВАЗ» объявил цены на кроссоверы Lada Xray Cross

Автомобилистам будут предложены машины Lada Xray Cross в трех комплектациях с двумя пакетами опций по стоимости от 729,9 тысячи рублей в комплектации Classic. Об этом сказано в пресс-релизе компании «АвтоВАЗ», который попал в распоряжение «Звезды».

Lada Xray Cross оснащается двигателем 1,8 литра и механической коробкой передач и выпускается в трех комплектациях - Classic, Comfort и Luxe, для которых доступны два пакета опций.

В комплектацию Comfort будет включен кондиционер и система Lada Ride Select - она даст возможность выбора одного из пяти режимов движения: ESC on, ESC off, Sport, «песок» и «снег/грязь». Цена такого автомобиля - 809,9 тысячи рублей.

Luxe в максимальном исполнении оснащается климат и круиз-контролем, подогревами задних сидений, руля и лобового стекла. Стоимость автомобиля составляет 859,9 тысячи рублей, с дополнительным пакетом Prestige - 888,9 тысячи рублей, отмечает «АвтоВАЗ».

Планируется, что продажи новинки начнутся до конца этого года.