В Кирове при сносе здания экскаватор завалился на бок и обрушил часть стены

В Кирове при сносе здания завода «Красный инструментальщик» экскаватор провалился и завалился на бок, в связи с чем часть стены обрушилась на проезжую часть.

Инцидент произошел около десяти часов утра по адресу улица Профсоюзная, 64.

Кадрами с места ЧП очевидцы делятся в соцсетях. Сообщается, что экскаватор попытался заехать на перекрытие дома, однако провалился вниз, задев и значительно повредив часть стены.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На место прибыли специалисты, которые занимаются разбором завалов.