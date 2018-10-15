Адвокат Кокорина обжаловал арест футболиста

Защита футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который был арестован по подозрению в хулиганстве, обжаловала решение суда.

Об этом рассказал ТАСС адвокат Олег Попов.

По его словам, в Тверской суд Москвы была направлена апелляция на решение об избрании Кокорину меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как заявила защита футболиста, суд не учел все обстоятельства уголовного дела.

Игрок «Зенита» не предпринимал противоправных действий во время событий, которые происходили на 2-й Брестской улице. По словам адвоката, Кокорин напротив пытался разнять конфликтующие стороны и остановить ссору.

«Конфликт между Александром Кокориным и Денисом Паком, произошедший 8 октября в кафе, возник спонтанно на бытовой почве в результате словесной перепалки и не может быть квалифицирован согласно части 2 статьи 213 УК России ("Хулиганство"), а может квалифицироваться в соответствии со статьей 116 УК РФ ("Побои")», - добавил Попов.

Кроме того, адвокат заявил, что важно отметить факт примирения между сторонами прямо на месте возникновения конфликта.

Московский городской суд 19 октября проверит законность ареста Кокорина по подозрению в хулиганстве. Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

Ранее сообщалось, что защита футболиста Павла Мамаева, который был арестован по статье «Хулиганство», обжаловала решение суда.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев обвиняются в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, а также директора департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Конфликт произошел в центре российской столицы.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца для Мамаева по делу о хулиганстве. Также суд на два месяца арестовал другого участника скандального инцидента - Александра Кокорина.