Названы главные проблемы российских автомобилистов

Специалисты провели исследование, в ходе которого выявили главные, по мнению россиян, проблемы работы дилерских центров.

Наибольшее количество граждан - 43% - недовольны высокими ценами в официальных центрах, а также изменением финальной стоимости в процессе ремонта.

Качество обслуживания не устраивает 25% участников исследования. Еще 18% опрошенных высказали недовольство в связи с очередями, а также отсутствием нужных запчастей. 11% автолюбителей пожаловались на низкую квалификацию сотрудников, еще столько же - на невежливое общение с клиентами.

Помимо этого, по данным исследования холдинга «Ромир», автовладельцы также отметили долгое время обслуживания, навязывание услуг и неудобное местонахождение центров.