В обществе «Жители блокадного Ленинграда» прокомментировали идею скандальной комедии «Праздник»

Председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова прокомментировала «Звезде» сообщение о намерении режиссера Алексея Красовского снять черную комедию «Праздник».

«Они что, пользуются тем, что блокадников мало - меньше 100 тысяч? И теперь, значит, можно издеваться над ними? В городе был фронт, тыла не было. Вот как тут можно комедию делать?» - заявила Тихомирова.

«Здесь надо знать, что за фильм и как он подается. А оскорблять чувства блокадников можно легко. К 75-летию (Великой Победы- прим. ред.) город разделить на части. Зачем создавать в городе нервотрепку?» - добавила она.