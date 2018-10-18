Инновации в повседневной жизни: как банки облегчают жизнь пенсионеров

Пенсия на карту Почта Банка

Современные пенсионеры все активнее осваивают сферу банковских услуг. Получение пенсии на карту давно не редкость, а самое распространенное явление. И тут важно выбрать именно тот банк, который будет максимально выгодным и одновременно надежным и предоставит лучшие условия обслуживания.

Почта Банк - универсальный российский розничный банк, который специализируется на оказании широкого спектра услуг. Его клиенты - люди разных возрастов, но Почта Банк позиционирует себя как финансовая структура с повышенной социальной ответственностью, поэтому особые привилегии здесь могут найти для себя пенсионеры.

Всего в почтовых отделениях по всей стране действует более 16 тысяч точек облуживания Почта Банка. В наиболее востребованных и доступных местах открываются флагманские центры - на данный момент их число уже больше 400. Сеть банкоматов Почта Банка насчитывает 4,6 тысячи устройств, а число терминалов в почтовых отделениях превышает 25 тысяч и стремительно растет.

Привилегии пенсионных клиентов Почта Банка

Пенсионер ежемесячно может получать существенную прибавку к пенсии - до 6% годовых на минимальный остаток средств, находившихся на счете в течение месяца. Открытие сберегательного счета в Почта Банке совершенно бесплатно, на телефон приходят смс-уведомления о поступлении пенсии. Снять наличные можно без комиссии в широкой сети банкоматов группы ВТБ в каждом регионе России, а также в банкоматах и терминалах Почта Банка - это десятки тысяч точек по всей стране.

При открытии вклада в Почта Банке клиенты-пенсионеры получают повышенную процентную ставку, все вклады и счета застрахованы в рамках государственной системы страхования счетов. В Почта Банке пенсионерам доступны кредиты наличными на специальных льготных условиях - для действующих клиентов это всегда самая низкая ставка по кредиту. Помимо прочего, 3% от каждой оплаты картой в аптеках, автозаправках, городском общественном транспорте, включая пригородные электрички и такси, возвращаются на счет пенсионера - так действует сервис кэшбэк.

Все преимущества карты Почта Банка открываются после установки мобильного банка на телефон, а также в интернет-банке. Онлайн можно оплачивать телефон, коммунальные счета, налоги и штрафы. Достаточно подключить «Автоплатеж», и указанная сумма будет автоматически и в срок списываться с карты.

Чтобы перевести пенсию на карту Почта Банка, нужно предоставить минимальный пакет документов. Достаточно паспорта и СНИЛС. Сотрудники или агенты банка всегда помогут открыть сберегательный счет и заполнить заявление в Пенсионный фонд - как правило, весь процесс занимает всего несколько минут.

«Линия заботы» и «Мое здоровье». Социальная программа Почта Банка

Понятность, доступность и всеобъемлющая поддержка - вот те качества, которые демонстрирует Почта Банка с момента своего открытия. Один из важных и значимых социальных проектов банка - это сервис «Линия заботы». После перевода пенсии на карту Почта Банка «Линия заботы» подключается автоматически.

Обратившись по номеру «Линии заботы» 8 800 775 61 67, можно получить много точной и полезной информации: обо всех льготах и других видах государственной поддержки пожилых, об аналогах лекарств и льготных препаратах, об адресах коммерческих и муниципальных утверждений. Консультации по телефону абсолютно бесплатны для пенсионеров - клиентов Почта Банка. Также Почта Банк поможет вызвать экстренные службы и оповестить близких родственников в случае непредвиденных критических ситуаций.

Для более обстоятельного разговора по «Линии заботы» можно связаться видеозвонком по Skype или даже отправить письмо электронной почтой на адрес info@urist24.pro. Сервис доступен 24 часа в сутки 365 дней в году. А еще «Линия заботы» оказывает всестороннюю психологическую помощь и поддержку для пенсионеров.

Покупать лекарства со скидками до 70% - пожалуй, самое важное преимущество для пенсионеров. Клиенты Почта Банка скоро смогут им воспользоваться. Вместе с крупной фармацевтической компанией банк разработал и сейчас тестирует сервис «Мое здоровье». Вскоре по всей России пенсионеры смогут позвонить по телефону «горячей линии» и рассказать провизору о необходимых лекарствах.

Специалисты могут порекомендовать более дешевый аналог, оформят заказ и направят его в ближайшую к дому аптеку. При оплате будут действовать скидки от 3% до 70%. Таким образом пенсионеры смогут получить действительно ощутимую выгоду и реально сэкономить на покупке любых необходимых лекарств.