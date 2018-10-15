Путин наградил избитых футболистами главу департамента Минпромторга Пака и гендиректора «НАМИ» Гайсина

Владимир Путин наградил главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

Награда была присуждена за вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», поспособствовавшего реализации проекта «Кортеж».

Кроме того, за те же достижения директор Центрального научно-исследовательского автомобильного института Сергей Гайсин был награжден орденом Александра Невского.

Напомним, глава Минпромторга Денис Пак и ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин являются пострадавшими по уголовному делу, возбужденному против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.