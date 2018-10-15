Путин наградил Шаманова орденом Александра Невского

Владимир Шаманов командовал Воздушно-десантными войсками в период с 2009 по 2016 год. С 2000 по 2004 год занимал пост губернатора Ульяновской области. В 2004 году удостоен звания Героя Российской Федерации.

Государственная награда «Орден Александра Невского» существовала в Российской Империи с 1725 года по 1917 год, им награждались как военные, так и гражданские лица. В 1917 году он был упразднен вместе с другими царскими орденами.

29 июля 1942 года в СССР был учрежднн новый орден Александра Невского как военный орден для награждения командного состава Красной Армии.

Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» установлено, что орден Александра Невского вновь входит в государственную наградную систему Российской Федерации, а также утверждены его статут и описание.