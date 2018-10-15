Умер экс-министр обороны Украины Валерий Шмаров

Бывший глава Минобороны Украины Валерий Шмаров скончался в возрасте 73 лет. Об этом рассказал главный редактор центра «Спейс-Информ» Ник Митра на своей странице в Facebook.

Причины смерти экс-министра, а также место и дата прощания с ним пока не называются.

В должность главы Министерства обороны Украины Шмаров вступил в 1994 году и покинул этот пост через два года. В 90-х годах он был одним из разработчиков первой Национальной космической программы Украины и находился на должности первого заместителя генерального директора Национального космического объекта.