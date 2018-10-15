Неизвестные захватили заложника на вокзале в Кельне

Полиция Германии просит граждан избегать района, в котором расположен главный железнодорожный вокзал Кельна. По информации стражей порядка, там произошел захват заложника.

«В районе площади Бреслауэр плац захватили заложника. Полиция находится на месте и проясняет ситуацию», - сказано на странице полиции в Twitter.

Полицейскими оцеплен район вокзала и по громкоговорителю людей просят покинуть территорию.

Газета Kölner Stadt Anzeiger сообщила о том, что были слышны несколько выстрелов. Сотрудники полиции пока эти данные не подтверждает.