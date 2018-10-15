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Летчик-космонавт рассказал о том, как спасали экипажи ракет-носителей при авариях

Екатерина ГАБЕЛЬ
15:24 15.10.2018
Авария ракеты-носителя «Союз МС-10» произошла 11 октября. Экипаж, состоящих из двух космонавтов - Алексея Овчинина и Ника Хейга - не пострадал.

Летчик-космонавт, Герой России Сергей Волков в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал о принципах работы системы аварийного спасения и успокоил, что при приземлении космонавты не испытывали экстремальных перегрузок. Вспомнил он и историю. Ведь это - третья авария ракеты-носителя.

«Подобных аварий было три.  Первая - в 1975 году. Тогда на борту был экипаж Лазарев-Макаров. У них не сработала третья ступень. Они тогда с огромными начальными перегрузками спустились на землю. И остались живы-здоровы», - рассказал Сергей Волков.

Второй случай, по его словам, произошел в 1984 году. Тогда ракета загорелась на стартовом столе. Был огромный пожар.

«Два человека нажали кнопки, только двое могут включить систему аварийного спасения. Тогда получилось, что за четыре секунды до взрыва ее активировали операторы, экипаж поднялся до высоты 1200 метров, раскрылся основной парашют, и космонавты благополучно приземлились»,- пояснил Герой России.

Авария ракеты-носителя «Союз МС-10» стала третьей в истории пилотируемой космонавтики.

Сергей Волков рассказал, что космонавты спустились с предусматриваемой для таких ситуаций перегрузкой.

«Они приземлились с перегрузкой в 6G, штатный спуск проходит с перегрузкой в 5G, баллистический – 8-9G, а на центрифуге нас тренируют с 8G», - рассказал летчик-космонавт.

Авария ракеты-носителя «Союз МС-10» произошла 11 октября. Экипаж не пострадал. Уже на следующий день Роскосмос назвал в качестве основной причины аварии нештатную работу системы разделения элементов первой ступени.

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