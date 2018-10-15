Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Крымская делегация во главе с Аксеновым прибыла в Сирию

Дарья Михалина
14:58 15.10.2018
Делегация из Крыма посетит Дамаск для обсуждения совместных проектов.
Крымская делегация во главе с Аксеновым прибыла в Сирию
Фото: glava.rk.gov.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов вместе с крымской делегацией прибыл в Дамаск для встречи с высшим руководством Сирии. В ходе визита планируется обсудить проекты создания совместной судоходной компании, а также торгового дома.

Кроме того, планируется проведение выездной сессии юбилейного V Ялтинского международного экономического форума. Политики также подпишут соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между Республикой Крым и провинцией Латакия.

«Хочу поблагодарить членов Сирийского правительства за теплую встречу. Уверен, визит пройдет плодотворно и мы уедем с хорошими практическими результатами», - заявил Аксенов в своем Facebook.

Стоит отметить, что это первый визит крымской делегации в Сирию. Его программа была согласована с МИД РФ и Министерством обороны РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.10.2018, 12:39
В ЕС одобрили новый механизм санкций за применение химоружия
Дата15.10.2018, 02:29
Названы сроки окончания строительства пунктов базирования кораблей Каспийского флота
Дата14.10.2018, 20:52
Сборная России обыграла Турцию в матче Лиги наций
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата13.10.2018, 00:40
В Минобороны РФ рассказали, когда БДК «Иван Грен» прибудет на СФ
Дата11.10.2018, 18:03
«Звезда» показала фильм о таинственной гибели БК-31 под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
14:58 В стране и мире
Крымская делегация во главе с Аксеновым прибыла в Сирию
07:35 В стране и мире
Видео
Иордания и Сирия открывают движение по главному пограничному переходу
05:45 В стране и мире
Мы должны убраться из Сирии: в США призвали признать поражение Вашингтона
22:00 В стране и мире
Сирийские военные погибли в результате атаки боевиков в Латакии
17:49 В стране и мире
МИД Сирии направил в ООН требование о расследовании применения белого фосфора в Хаджине
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:16 В стране и мире
Видео
Лукашенко пообещал поддержать единство православия
13:39 В стране и мире
В Кремле прокомментировали заявление Жириновского о наличии у России С-700
13:25 Армия
Береговая ракетно-артиллерийская бригада ЧФ поднята по тревоге
13:22 Спорт
мнение
«Изолировать этих извергов от общества» - заслуженный мастер спорта о поведении Мамаева и Кокорина
08:11 В стране и мире
Видео
Аномальное тепло пришло в Москву надолго
События дня
События дня
Драка Кокорина и Мамаева
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Наследный принц из Нигерии скончался на танцполе в Череповце
Видео
Жуткие кадры посадки самолета при встречном ветре попали в Сеть
Жириновский «нашел» в России С-700, способную «закрыть всю планету»
Видео
«Адский» зверь: россиянин создал гибрид BMW и истребителя МиГ-23
УАЗ займется «воскрешением» кроссовера 3170
Назван «убийца» печени
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.