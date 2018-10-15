Крымская делегация во главе с Аксеновым прибыла в Сирию

Глава Республики Крым Сергей Аксенов вместе с крымской делегацией прибыл в Дамаск для встречи с высшим руководством Сирии. В ходе визита планируется обсудить проекты создания совместной судоходной компании, а также торгового дома.

Кроме того, планируется проведение выездной сессии юбилейного V Ялтинского международного экономического форума. Политики также подпишут соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между Республикой Крым и провинцией Латакия.

«Хочу поблагодарить членов Сирийского правительства за теплую встречу. Уверен, визит пройдет плодотворно и мы уедем с хорошими практическими результатами», - заявил Аксенов в своем Facebook.

Стоит отметить, что это первый визит крымской делегации в Сирию. Его программа была согласована с МИД РФ и Министерством обороны РФ.