В посольстве Нигерии проверят информацию о смерти наследного принца в Череповце

Посольство Нигерии в Москве проверяет информацию о гибели 32-летнего нигерийского принца в Череповце от инфаркта.

«Нет, у нас такой информации нет. Будем проверять», - заявил представитель африканской дипмиссии РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 32-летний принц из Нигерии Габриэль Сегун Аджайи, который был женат на 50-летней жительнице Вологодской области, в ночь на 13 октября скончался в Череповце. По словам его жены Натальи Ведениной, мужчина умер в ночном клубе «Платина» после сердечного приступа.

Веденина и ее муж познакомились на сайте знакомств, первое время общались при помощи электронного переводчика. В 2017 году у супружеской пары родились сыновья-близнецы.

Мужчину похоронят в Череповце. Родственники из Нигерии на похороны приехать не смогут из-за долгого оформления виз.