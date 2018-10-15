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В РВИО сравнили идею комедии о блокадном Ленинграде с информвойной нацистов против СССР

Анастасия Евдокимова
14:23 15.10.2018
В РВИО считают, что подобные фильмы являются частью информационной войны, которая ведется сегодня против нашей страны.
Фото: John Erickson, Wikimedia

Российское военно-историческое общество считает, что создание таких фильмов как «Праздник» является кощунством и надругательством над историей России и историей Великой Отечественной войны, оскорблением российских граждан. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

По его словам, подобные фильмы являются частью информационной войны, которая ведется сегодня против нашей страны.

«Есть историческая правда, которую нельзя перевирать. Такие фильмы являются частью информационной борьбы, поэтому данный фильм не должен проходить в российском прокате. О чем говорится в этом фильме? О том, что было население, которое умирало от голода, и было жировавшее руководство. Здесь история нашей страны ставится с ног на голову. Должна быть правда, История с большой буквы. В этой истории был подвиг ленинградцев, которые оказались в жесточайших условиях блокады и не сдались. И, в конце концов, победили фашистов. Если бы не было обороны Ленинграда, в конце концов, немцы могли бы перебросить войска под Москву, и не известно, что бы было тогда.

Сегодня наша страна так же окружена, окружена санкциями и прочим. Так же вели себя с нами немцы во время войны. Забрасывая фальшивые листовки, фальшивые газеты, где говорилось о том, что люди умирают, а руководство жирует. Это нужно было для психологической победы», - рассказал «Звезде» Мягков.

Ранее в Госдуме раскритиковали идею комедии о блокадном Ленинграде. С предложением снять черную комедию о блокаде Ленинграда выступил режиссер Алексей Красовский.

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