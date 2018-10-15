Лукашенко пообещал поддержать единство православия

В столице Белоруссии проходит заседание Священного синода Русской православной церкви. На заседании, куда съехались представители поместных соборов православных церквей, обсуждают возможную опасность процесса автокефалии в отношении Украины. Он был запущен в Стамбуле и фактически провозгласил независимость украинской церкви.

На встрече с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заверил собравшихся, что в его стране никогда не было антагонистических столкновений на религиозной почве.

«Будем делать все для того, чтобы мы укреплялись - и наше государство, и наш народ - в этой православной вере. Поэтому я сказал: раскол - это не про нас. И мы сделаем все для того, чтобы сохранить наше единство», - цитирует Лукашенко агентство «БелТа».

По словам президента, в последнее время от Украины «расходятся круги» в разные стороны. При этом Белоруссия, являясь ее ближайшим соседом, где проживают братские, славянские народы, будет делать все возможное, чтобы скорее вернуть на украинскую землю мир и согласие.

«Беларусь за годы своей независимости вместе с православной церковью прошла долгий и тернистый путь укрепления духовных основ, обретения обществом нравственных, жизненных ориентиров», - сказал глава государства.

Отдельно Лукашенко отметил вклад патриарха Московского и всея Руси Кирилла в укрепление взаимодействия церкви и государства, а также поддержание и развитие духовных связей братских народов Белоруссии и России.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал предоставление автокефалии Украине «большой победой над московскими демонами». По мнению украинского главы, получение независимости означает ни много ни мало «падение Третьего Рима как древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство». Петр Порошенко призвал жителей Украины молиться, чтобы УПЦ получила автокефалию. Он говорил, что вряд ли Украине легко ее предоставят, в связи с чем «остается только бороться и молиться».