Россия и Узбекистан строят телескоп для изучения коридоров между галактиками

Россия совместно с Узбекистаном построит крупнейший в мире радиотелескоп. Он нужен физикам для изучения так называемых «кротовых нор» или коридоров между галактиками. Об этом сообщили «Известия».

Строительство телескопа началось еще в 1980-х годах, но с развалом СССР проект был заморожен. Сейчас в его строительство потребуется вложить около четырех миллиардов рублей. Предполагается, что первые наблюдения можно будет сделать уже в 2023 году.

Место для телескопа выбрано не случайно. На плато большую часть года солнце и сильно разряженный воздух, что обеспечивает минимальное поглощение радиосигнала.