В Кремле отреагировали на сообщения о «жестком» общении на переговорах Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки действительно была «жесткой», так как все вопросы ставились открыто. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа в интервью телеканалу CBS о том, что он проявил на переговорах большую жесткость при личном общении с Путиным.

«Открыто ставились все вопросы. В этом плане встреча действительно была жесткой. Оба президента говорили достаточно прямо о тех раздражителях, которые есть в наших отношениях», - рассказал журналистам Дмитрий Песков.

При этом Песков подчеркнул, что встреча не перешла границ дипломатических приличий.

Первая полноформатная двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Переговоры шли около четырех часов.