В Кремле прокомментировали заявление Жириновского о наличии у России С-700

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова Владимира Жириновского о том, что у России якобы есть С-700.

«Трудно спорить, российские системы ПВО, действительно, самые лучшие в мире, но я не располагаю информацией (об С-700). Наверное, у Владимира Вольфовича есть более детальные сведения», - отметил Песков.

Ранее глава Либерально-демократической партии России, депутат Госдумы Владимир Жириновский, комментируя передачу Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300, заявил, что в РФ якобы существуют ракетные системы ПВО С-500, С-600 и даже С-700. Об этом политик сообщил в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». По словам главы ЛДПР, российские зенитные системы могут так закрыть всю планету, что ни один самолет не поднимется в воздух.