Защита Мамаева обжаловала решение суда об аресте

Защита российского футболиста Павла Мамаева, арестованного по статье «Хулиганство», обжаловала решение суда. Об этом рассказал адвокат Игорь Бушманов.

«Мы подали апелляционную жалобу на решение Тверского суда Москвы», - приводит РАПСИ слова адвоката.

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева обвиняют в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а также директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Драка произошла в центре Москвы.

В четверг Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца для российского футболиста Павла Мамаева по делу о хулиганстве. Суд также принял решение арестовать на два месяца другого участника скандального инцидента, футболиста Александра Кокорина. Мера пресечения была избрана и для его брата Кирилла.