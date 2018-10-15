Наследный принц из Нигерии скончался на танцполе в Череповце

Наследный принц из Нигерии Габриэль Сегун Аджайи скончался в Череповце от сердечного приступа. Он находился с друзьями в ночном клубе «Платина». По словам своих приятелей и жены, он ничего не употреблял - только курил кальян и пил чай. Потом же, выйдя на танцпол, почувствовал себя плохо и упал. Медики констатировали обширный инфаркт.

Его супруга, 50-летняя Наталья Веденина рассказала, что ее супруг никогда не жаловался на сердце. Ее слова приводит информационный портал Череповца.

Он будет похоронен в России в Череповце. Родственники из Нигерии на похороны, по словам Натальи, приехать не смогут из-за долгого и дорогого оформления виз.

У Габриэля Сегун Аджайи остались двое детей. Им по полтора года. По образованию он был IT-специалистом, однако, когда переехал в Россию и стал остро нуждаться в деньгах, нигериец не растерялся, освоил трактор и работал в совхозе «Октябрьский».

Габриэль Сегун Аджайи - сын одного из племенных королей в Нигерии. В родной стране он прожил много меньше, чем в России. Родители опасались за его жизнь, поскольку племенные разборки в стране в самом разгаре. Поэтому отправляли сына то в Эмираты, то в Египет. Но Габриэль на одном из сайтов знакомств начал переписываться с женщиной из России, которая была больше чем на 10 лет старше него. И влюбился. Им не помешала ни разница в возрасте, ни языковой и культурный барьеры. В прошлом году у пары родились близнецы.