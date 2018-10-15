RT исключили из двух сетей вещания в США

Две американские сети вещания исключили российский телеканал Russia Today из своих сеток. Это телесети Spectrum (ранее именовавшаяся Time Warner Сable) и Comcast Chicago.

Первый оператор, отказавшийся продлевать договор с RT с 1 сентября, заявил, что услуги распространения сигнала телеканала стало нецелесообразно предоставлять в связи с развитием интернета. При этом в российском офисе Russia Today заявили, что с другими телеканалами компания не разрывала контракты по указанной причине.

«Совершенно очевидно, что в отношении RT продолжают применять дискриминационные меры, которые серьезно осложняют нашу работу», - сказала заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

Что касается Comcast Chicago, то этот оператор мотивировал свое решение не продлевать договор с RT c 1 октября в связи с законом о полномочиях в области национальной обороны. В нем содержится поправка Джона Маккейна, позволяющая дистрибьюторам в одностороннем порядке отказываться от трансляции программ, которые контролируются или финансируются правительством РФ. Зона покрытия Comcast Chicago охватывает такие города, как Нью-Йорк, Нью-Джерси, Сан-Диего, Лос-Анджелес и Чикаго.

Стоит отметить, что RT по-прежнему продолжает вещать в США на других платформах.