Умер режиссер фильма «Повесть о чекисте» Степан Пучинян

Скончался известный российский и советский актер и режиссер Степан Пучинян. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов Российской Федерации.

Народному артисту России было 90 лет. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.

Степан Пучинян являлся выпускником ВГИКа и режиссерского факультета мастерской Сегеля, со второй половины 1960-х работал постановщиком на киностудии Максима Горького.

Самыми известными работами Пучиняна в кино являются такие картины как «Повесть о чекисте», «Тайны мадам Вонг», «Схватка» и «Из жизни начальника уголовного розыска».