Взрыв прогремел в крупном офисном здании в Казани
Взрыв произошел при попытке открыть присланную в МВД посылку.
Фото: СК РФ
Видео: СК РФ
В одном из офисных центров Казани прогремел взрыв. Об этом сообщает управление МВД по Татарстану.
«В дежурную часть УМВД России по Казани поступило сообщение о взрыве в офисном центре на улице Поперечно-Ноксинская», - говорится в сообщении ведомства.
По предварительной информации, взрыв произошел, когда один из полицейских попытался вскрыть присланную ему посылку.
В результате происшествия пострадали два человека. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства выясняются.