Взрыв прогремел в крупном офисном здании в Казани

В одном из офисных центров Казани прогремел взрыв. Об этом сообщает управление МВД по Татарстану.

«В дежурную часть УМВД России по Казани поступило сообщение о взрыве в офисном центре на улице Поперечно-Ноксинская», - говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, взрыв произошел, когда один из полицейских попытался вскрыть присланную ему посылку.

В результате происшествия пострадали два человека. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства выясняются.