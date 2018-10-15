В ЕС одобрили новый механизм санкций за применение химоружия

Главы МИД стран ЕС одобрили новый режим введения санкций против физических и юридических лиц, причастных к созданию и применению химического оружия. Об этом заявила пресс-служба Совета ЕС, заседание которого проходит сегодня в Люксембурге.

Согласно новым правилам Евросоюз может вводить санкции в отношении лиц и организаций, занимающихся разработкой или применением химического оружия, независимо от их национальности и местонахождения. Кроме того, ограничения будут включать запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Также гражданам и организациям в Евросоюзе запретят предоставлять средства указанным лицам.

Сообщается, что инициатива о введении нового режима санкций исходила от Великобритании и Франции после случая с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и якобы применением химоружия в Сирии.

По словам министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, «те, кто прибегает к использованию такого ужасного оружия, заплатят высокую цену». Об этом говорится в его заявлении, распространенном МИД страны, пишет BBC.