Стали известны обстоятельства падения машины со второго этажа парковки в Москве

В Москве на многоуровневой парковке торгового центра «Горбушкин двор» автомобиль вылетел со второго этажа. В пресс-службе ТЦ «Горбушкин двор» сообщили «Звезде», что инцидент произошел по вине водителя.

«Машина вовремя не затормозила и пробила ограждение на втором этаже паркинга и упала на первый этаж. Погибших и пострадавши нет. Все экстренные службы на месте происшествия. Водитель получил ушиб ноги и сейчас он осматривается», - рассказал «Звезде» представитель ТЦ.

Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль упал со второго этажа, пробив ограждение парковки ТЦ «Горбушкин двор».

В МЧС отказались от официального комментария. Обстоятельства выясняются.