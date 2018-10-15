Супруга принца Гарри беременна

В официальном Twitter Кенсингтонского дворца сообщается, что супруга принца Гарри актриса Меган Маркл беременна. Рождения ребенка супруги ожидают весной 2019 года.

«Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские рады сообщить, что герцогиня Сассекская ожидает рождения ребенка весной 2019 года», - говорится в тексте сообщения.

Свадьба 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года. Об их отношениях стало известно еще в 2016 году. С тех пор за ними пристально следят блоггеры и СМИ. Герцогиня впервые спровоцировала слухи о своем положении в сентябре этого года, надев платье, которое якобы подчеркнуло ее слегка округлившийся живот.