Нижегородка представит Россию на конкурсе «Мисс Земля - 2018»

Дарья Картышова из Нижнего Новгорода представит Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Земля - 2018», который пройдет на Филиппинах.

Из ее Instagram известно, что девушка профессионально занимается бальными танцами. Вместе со своим партнером она занимает 25 строчку в списке лучших пар мира по латиноамериканским танцам. Кроме того, молодые люди являются первой парой в Чехии.

28 февраля Дарья завоевала титул «Мисс Земля» на конкурсе «Краса России - 2017/18». В 2017 году Дарья ради короны «Мисс Нижний Новгород» похудела на 12 килограммов.

«Мисс Земля» - один из самых популярных всемирных конкурсов красоты, проходящих каждый год на Филиппинах под эгидой ООН. Его идея состоит в привлечении внимания к гуманитарным проблемам в мире.

Участницы представляют собственные международные проекты по улучшению экологической обстановки на глобальном и региональном уровне.

Победительница конкурса станет представительницей ООН в вопросах развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете.

Проект Дарьи заключается в привлечении внимания к помощи России в организации и проведении природоохранных мероприятий для решения различных проблем экологии, сообщается на сайте конкурса.

Финал конкурса состоится 3 ноября, сейчас красавицы со всего мира ездят в экотуры и готовятся к этапам состязания, среди которых будет в том числе и демонстрация талантов.