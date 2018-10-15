Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жуткие кадры посадки самолета при встречном ветре попали в Сеть

Екатерина ГАБЕЛЬ
11:41 15.10.2018
Скажем сразу, все остались живы. Однако со стороны выглядит это очень страшно.
Фото: youtube, mraviationguy
Видео: youtube, mraviationguy

Кадры, которые лучше не смотреть аэрофобам. В аэропорт Бристоля в Британии заходит на посадку Boeing – 757 при боковом ветре в 40 узлов (это примерно чуть меньше 80 км/ч). Только за несколько метров до взлетно-посадочной полосы он выравнивается, а до этого ветер буквально сдувает лайнер с курса. Кадры распространил британский блоггер mraviationguy.

Скажем заранее, все закончилось хорошо. Пилоты смогли выровнять самолет и он проследовал к месту стоянки.

Самолету, чтобы компенсировать встречный ветер нужно в буквальном смысле повернуться к нему носом, что и делает экипаж.

В Британии свирепствует ураган «Каллум». Он прокатился уже по территории Ирландии и достиг британских островов. Жертвами стали как минимум два человека.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.10.2018, 10:55
Обнаружен новый вирус для Android-устройств
Дата15.10.2018, 02:29
Названы сроки окончания строительства пунктов базирования кораблей Каспийского флота
Дата14.10.2018, 20:52
Сборная России обыграла Турцию в матче Лиги наций
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата13.10.2018, 00:40
В Минобороны РФ рассказали, когда БДК «Иван Грен» прибудет на СФ
Дата11.10.2018, 18:03
«Звезда» показала фильм о таинственной гибели БК-31 под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:54 Спорт
Видео
Фанаты «Мордовии» и «Химок» устроили драку перед матчем в Саранске
11:50 В стране и мире
Видео
В Москве автомобиль упал со второго этажа парковки ТЦ «Горбушкин двор»: видео
11:41 В стране и мире
Видео
Жуткие кадры посадки самолета при встречном ветре попали в Сеть
11:10 В стране и мире
Видео
Пятнадцатилетняя школьница на Камчатке спасла детей из горящей квартиры
08:11 В стране и мире
Видео
Аномальное тепло пришло в Москву надолго
События дня
События дня
Драка Кокорина и Мамаева
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Обнаружен новый вирус для Android-устройств
«Неужели мы настолько слепые» - в Раде ответили на версию о причастности РФ к взрывам под Черниговом
Жириновский «нашел» в России С-700, способную «закрыть всю планету»
Видео
«Адский» зверь: россиянин создал гибрид BMW и истребителя МиГ-23
УАЗ займется «воскрешением» кроссовера 3170
Назван «убийца» печени
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.