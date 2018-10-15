Жуткие кадры посадки самолета при встречном ветре попали в Сеть

Кадры, которые лучше не смотреть аэрофобам. В аэропорт Бристоля в Британии заходит на посадку Boeing – 757 при боковом ветре в 40 узлов (это примерно чуть меньше 80 км/ч). Только за несколько метров до взлетно-посадочной полосы он выравнивается, а до этого ветер буквально сдувает лайнер с курса. Кадры распространил британский блоггер mraviationguy.

Скажем заранее, все закончилось хорошо. Пилоты смогли выровнять самолет и он проследовал к месту стоянки.

Самолету, чтобы компенсировать встречный ветер нужно в буквальном смысле повернуться к нему носом, что и делает экипаж.

В Британии свирепствует ураган «Каллум». Он прокатился уже по территории Ирландии и достиг британских островов. Жертвами стали как минимум два человека.