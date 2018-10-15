Пятнадцатилетняя школьница на Камчатке спасла детей из горящей квартиры

На Камчатке 15-летняя школьница по имени Карина спасла детей своих соседей, когда в их квартире начался пожар. Возгорание произошло в одной из трехкомнатных квартир десятиэтажного жилого дома по улице Савченко в Петропавловске-Камчатском. Как рассказала «Звезде» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю Юлия Ананьева, ЧП случилось в квартире многодетной семьи.

«Одна из девочек, проживающих в квартире, прибежала к Карине. Она сказала соседке, что у них возник пожар и попросила о помощи. 15-летняя девушка не растерялась и пошла в соседнюю квартиру, где наблюдалось задымление», - сообщила Ананьева.

Увидев в квартире двоих маленьких детей, Карина привела их к себе домой. Там, надев на малышей и своих двух братьев теплые вещи, она приложила к их лицам мокрые тряпки. После чего, забрав кошек, все вышли на лестничную площадку, где уже также наблюдался густой дым. Пробираясь к выходу, компания встретила уже подоспевших по вызову пожарных, которые вывели всех детей на улицу.

Руководство главного управления МЧС России по Камчатскому краю намерено поощрить юную героиню и представить ее к ведомственной награде.