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«Бежали в комнатных тапках, жить-то хочется»: жители о взрывах военных складов на Украине

Анастасия Евдокимова
11:06 15.10.2018
По словам местных жителей, официальный Киев никак не помог при эвакуации людей из опасной зоны.
«Бежали в комнатных тапках, жить-то хочется»: жители о взрывах военных складов на Украине

Местные жители рассказали о происходящем во время взрывов и пожара на складе боеприпасов под Ичней Черниговской области на Украине.

Пожар и продолжающиеся взрывы артиллерийских снарядов на шестом арсенале Командования сил поддержки Вооруженных сил Украины начались на прошлой неделе.

По словам очевидцев, взрывы были такой силы, что им пришлось выбегать из квартир кто в чем был.

«Было очень страшно. Бежали в комнатных тапках, шлепанцах: ну а что, жить-то хочется - побежишь. Там 120 складов, а сгорели только шесть. В любой момент то же самое может повториться. Территория складов - как половина Ични. Сейчас не страшно. Вот когда ракеты взрывались! Сейчас взрываются мины. «Град» - это 120 миллиметров. А там есть еще «Смерчи» и «Ураганы»», - приводит слова местной жительницы Segodnya.ua.

Николай рассказал, что люди выбежали из домов и сидели в канавах. Киев никак не помог местным жителям ни во время эвакуации, ни после инцидента. Автобусы, на которых вывозили людей из опасной зоны, привезли волонтеры.

«Вышел во двор, бахает. Думал, гроза. Смотрю - база горит. Документы собрали и убежали. С трех часов ночи до восьми утра сидели в канаве. Потом волонтеры приехали и бусиком увезли нас в Прилуки. В Прилуках я просидел до четырех вечера и поехал домой, там скот. Стреляло, летало, а куда я денусь? Нет ничего, хаты нет, остался я со свиньями во дворе. Никто ничего не обещает. Волонтеры, прилуцкие козаки, сами приехали. Государство ничего не дало, ни одного автобуса», – рассказал Николай.

Местные жители, по их словам, ждали, что рано или поздно на территории склада произойдет какая-то чрезвычайная ситуация.

«Все здоровые люди понимали, что если есть военная база, то обязательно нужно ждать какой-то чрезвычайной ситуации, тем более, учитывая ситуацию, которая у нас в стране», - рассказала местная жительница.

Взрывы и последующий пожар на военных складах в Черниговской области начались ночью 9 октября. Огонь вызвал детонацию боеприпасов и их разброс в радиусе 16 километров.

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