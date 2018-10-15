Обнаружен новый вирус для Android-устройств

Обнаружен новый опасный вирус для Android. Он способен получать доступ к девайсу и красть данные, совершать звонки или посылать сообщения. Об обнаружении «кибершпиона» говорится в блоге компании Cisco.

Программа запускается довольно просто. Изначально она маскируется под официальное приложение Google Play и появляется на телефоне. При открытии ее на экране возникает значок Google Play Marketplace. По сути, можно считать, что пользователь запустил «зловреда». Теперь злоумышленники могут удаленно управлять телефоном и воровать всю информацию, включая данные банковских карт.

Сейчас «вирус» находится, по информации компании, в стадии тестирования. Однако, если оно пройдет успешно, то этот «зловред» может стать серьезной угрозой.