Число пострадавших в массовом ДТП в Тверской области возросло до 12

Следователи и криминалисты СК РФ осматривают место ДТП с участием пассажирского автобуса на автодороге «Балтия М9» под Тверью. Согласно последним данным, число пострадавших в аварии возросло до 12 человек. Из них четверо - несовершеннолетние.

В настоящее время ведется опрос участников и очевидцев происшествия, назначены судебные экспертизы.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших, в том числе троих детях. Семи из них потребовалась госпитализация.

Авария произошла в ночь на понедельник в Западнодвинском районе вблизи населенного пункта Дуброво. По данным МЧС, столкнулись пассажирский автобус, несколько грузовых и легковых автомобилей.

Сначала произошло столкновение с участием фуры и двух легковых автомобилей на правой полосе движения по пути следования в направлении Москвы. В результате происшествия образовался затор, который начал объезжать лесовоз. При этом машины встречного направления и рейсовый автобус стояли в ожидании, пока тот проедет. В этот момент грузовик, двигавшийся в сторону Москвы, не успел затормозить и совершил столкновение с рейсовым автобусом. Удар пришелся в его заднюю правую часть. По инерции рейсовый автобус совершил столкновение с легковыми автомобилями «ВАЗ» и Mazda, сместив их с дороги, и врезался в прицеп лесовоза, который не успел завершить маневр и вернуться на свою полосу движения.