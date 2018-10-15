Путин подписал указ об основах госполитики в области ядерной безопасности
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об основах госполитики в области ядерной и радиационной безопасности до 2015 года.
|
Путин подписал указ об основах госполитики в области ядерной безопасности
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об основах госполитики в области ядерной и радиационной безопасности до 2015 года.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
15.10.2018, 07:50
Памятник погибшему в Сирии летчику Филипову открыли в Иркутской области
15.10.2018, 02:29
Названы сроки окончания строительства пунктов базирования кораблей Каспийского флота
14.10.2018, 20:52
Сборная России обыграла Турцию в матче Лиги наций
11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
|
Выбор редакции
09:43 В стране и мире
Более 100 человек пострадали от действий псевдоврачей в Липецке
09:22 В стране и мире
В Красноярском крае воспитатели детсада пытали детей канцелярскими кнопками
08:28 В стране и мире
Массовая авария с участием пассажирского автобуса произошла под Тверью
08:11 В стране и мире
Аномальное тепло пришло в Москву надолго
05:52 В стране и мире
Жириновский «нашел» в России С-700, способную «закрыть всю планету»
События дня
Популярное
«Неужели мы настолько слепые» - в Раде ответили на версию о причастности РФ к взрывам под Черниговом
Сосед по палате рассказал подробности последних часов жизни актера Марьянова
«Адский» зверь: россиянин создал гибрид BMW и истребителя МиГ-23
УАЗ займется «воскрешением» кроссовера 3170
Назван «убийца» печени
Обездвижен и подожжен: уничтожение «Абрамса» показали на видео