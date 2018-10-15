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В Госдуме отреагировали на обвинения в адрес России в провокациях на учениях НАТО

Анастасия Евдокимова
10:07 15.10.2018
В Госдуме прокомментировали «приближение» российских кораблей к участникам учений НАТО в Арктике.
В Госдуме отреагировали на обвинения в адрес России в провокациях на учениях НАТО
Фото: Royal Air Force

Нидерланды потеряли всяческий авторитет на международной арене, а «все их заявления не более чем пустота». Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя обвинения Нидерландов в адрес России в провокациях на учениях НАТО в Арктике.

«Это не самая крупная держава в мире и тем более в НАТО. Нидерланды выбраны как страна для озвучивания. Это все наговоры, наветы, нет ничего подобного», - приводит RT слова Шерина.

По его словам, войска НАТО более агрессивно «действуют на границе с Россией, в том числе самолеты-разведчики постоянно барражируют» вдоль российских границ. Шерин отметил, что Россия, как страна-наблюдатель за учениями, проходящими у ее границ, имеет полное право на присутствие в определенных зонах и контроль за происходящим. В данном случае все международные права соблюдены.

Ранее начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри обвинил российских военных в провокационном поведении. По его мнению, российский военный флот и самолеты приближались к военнослужащим НАТО, проводящим учения за Полярным кругом. Макмутри уверен, что во время маневров альянса в рамках программы противоракетной обороны российские корабли якобы подходили ближе, чем в прошлые десятилетия.

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