Семь автомобилей и автобус столкнулись на трассе под Екатеринбургом

Семь автомобилей и рейсовый автобус столкнулись в понедельник на трассе Пермь – Екатеринбург. Движение транспорта в сторону Екатеринбурга утром было затруднено. Об этом сообщается на сайте «Уралуправавтодора».

«В районе 340 км федеральной трассы Р-242 Пермь - Екатеринбург произошло массовое ДТП. Авария произошла с участием восьми транспортных средств, в том числе рейсового автобуса», - говорится в сообщении.

Как сообщает E1.ru, в результате массовой аварии никто не пострадал. По предварительным данным, причиной аварии стала потеря управления водителем автобуса, а также мокрый снег на дорогах и летняя резина на автомобилях участников ДТП.

Мокрый снег спровоцировал множество аварий и огромные пробки утром в понедельник в Екатеринбурге. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в Екатеринбурге и окрестностях случилось больше десятка аварий.