Более 100 человек пострадали от действий псевдоврачей в Липецке

Оперативники и следователи УМВД России по Липецку при участии Росгвардии пресекли незаконные действия двух организаций, которые оказывали псевдомедицинские услуги населению. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С начала 2018 года в городе открылось несколько якобы клиник, предлагавших сделать бесплатную медицинскую диагностику организма преимущественно людям пожилого возраста. Так называемая «диагностика» проводилась на тренажерах для фитнеса, после чего «пациентам» устанавливали ложные диагнозы и навязывали срочное дорогостоящее «лечение». При этом организации не имели лицензий, а их персонал - медицинского образования.

«На сегодняшний день от действий злоумышленников пострадало не менее ста человек, а ущерб, причиненный потерпевшим, составил около миллиона рублей», - рассказала Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество».