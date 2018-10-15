Теплоход сел на мель и получил пробоину в Красноярском крае

В Красноярском крае грузовой теплоход ветром выбросило на мель. Об этом сообщает Западно-сибирская транспортная прокуратура.

«В темное время суток в районе о. Малый Медвежий недалеко от г. Игарки грузовой теплоход «Ладья» ветром выбросило к правому берегу вышеуказанного острова, в связи с чем судно получило пробоину корпуса», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате инцидента никто не пострадал. Также сообщается, что розлива топлива не было. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.