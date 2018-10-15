В Красноярском крае воспитатели детсада пытали детей канцелярскими кнопками

В Красноярском крае в городе Канск возбуждено уголовное дело в отношении воспитателей одного из детских садов, которых обвиняют в истязании малолетних детей. Об этом «Звезде» сообщили в СК РФ.

В ведомстве уточнили, что изначально следы уколов у детей заметили сами родители. В ходе расспросов выяснилось, что два воспитателя за «плохое поведение» кололи детей канцелярскими кнопками в язык, ягодицы, руки и ноги.

При этом в разговорах с детьми воспитатели называли канцелярские кнопки своими «помощницами».

В СК добавили, что уголовное дело было направлено в суд.