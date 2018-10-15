Под Рязанью столкнулись автобус и фура с мандаринами

В Рязанской области произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля, перевозившего, предположительно, мандарины.

Очевидец аварии, опубликовавший видео в интернете, рассказал «Звезде», что ДТП произошло на повороте к населенному пункту Горяйново.

В управлениях МЧС и МВД по региону пока никак не комментируют информацию. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняются.